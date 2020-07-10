В Рязани утвердили программу празднования Дня города

10 Июль 2020 2020-07-10T17:00:07+03:00

Если позволит эпидемиологическая обстановка, мероприятия пройдут 31 июля, а также 1 и 2 августа

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В пятницу, 10 июля, состоялось первое заседание Общественного совета при управлении культуры Рязани в новом составе. Встречу посвятили предстоящему празднованию Дня города, которое должно пройти 31 июля, 1 и 2 августа – если, конечно, позвонил ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Начальник городского управления культуры Елена Власова рассказала о том, что ожидает рязанцев и гостей города в праздничные дни.

Газета «Рязанские ведомости» сообщает, что впервые основной площадкой Дня города станет реконструированный Зеленый театр в ЦПКиО.

В дни торжеств рязанцы станут свидетелями театрализованного шествия, гастрономического фестиваля, концертов на открытом воздухе, военно-спортивного праздника к 90-летию ВДВ на стадионе «Спартак», а также смогут полюбоваться фейерверком. В сквере на улице Новослободской откроют новый арт-объект «Рязанский косопуз».

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки мероприятия перейдут в онлайн формат.

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ИСТОЧНИК KP.RU