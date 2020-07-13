В Касимовском районе утонул легковой автомобиль
11 июля в Касимовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль улетел в реку, сообщается в паблике «Типичиный Касимов».
По словам подписчицы паблика Елены Крыкановой, автомобиль «Жигули» упал в речку Гусь перед поворотом на Оку.
Сведений о пострадавших не сообщается.
Подробности ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU