12 Июль 2020 2020-07-12T15:21:50+03:00

Перед опасными переходами для пешеходов в Рязани нанесли предупреждающие надписи. Фото: ПУВР.

В областном центре прошла совместная акция ГИБДД и водителей

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11 июля в Рязани прошла совместная акция водителей и сотрудников регионального управления ГИБДД.

Перед самыми – по мнению госавтоинспекции - пешеходными переходами с помощью трафарета нанесли предупреждающие надписи: «Убедись в безопасности», «Посмотри по сторонам» и «Сними наушники и капюшон».

Как отметили организаторы, такие надписи появятся в каждом районе города.

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ИСТОЧНИК KP.RU