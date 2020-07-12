Перед опасными переходами для пешеходов в Рязани нанесли предупреждающие надписи
11 июля в Рязани прошла совместная акция водителей и сотрудников регионального управления ГИБДД.
Перед самыми – по мнению госавтоинспекции - пешеходными переходами с помощью трафарета нанесли предупреждающие надписи: «Убедись в безопасности», «Посмотри по сторонам» и «Сними наушники и капюшон».
Как отметили организаторы, такие надписи появятся в каждом районе города.
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ИСТОЧНИК KP.RU