У троих рязанцев сотрудники МРЭО аннулировали права

10 Июль 2020 2020-07-10T16:04:52+03:00

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Три жителя Рязанской области, лишенные права управления транспортным средством, пошли на уловку. Они после смены фамилии получили новый паспорт гражданина России, и, вновь отучившись в автомобильной школе, получили водительские удостоверения.

Выяснилось это в ходе перекрестной проверки сведений в базах данных ГИБДД, Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области и Главного управления регионального ЗАГСа.

Сотрудник Госавтоинспекции аннулировали незаконно полученные водительские удостоверения, а также обратились в прокуратуру с тем, чтобы привлечь нарушителей закона к ответственности - уточнила пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU