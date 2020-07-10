У троих рязанцев сотрудники МРЭО аннулировали права
Три жителя Рязанской области, лишенные права управления транспортным средством, пошли на уловку. Они после смены фамилии получили новый паспорт гражданина России, и, вновь отучившись в автомобильной школе, получили водительские удостоверения.
Выяснилось это в ходе перекрестной проверки сведений в базах данных ГИБДД, Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области и Главного управления регионального ЗАГСа.
Сотрудник Госавтоинспекции аннулировали незаконно полученные водительские удостоверения, а также обратились в прокуратуру с тем, чтобы привлечь нарушителей закона к ответственности - уточнила пресс-служба ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU