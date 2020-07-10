10 Июль 2020 2020-07-10T14:37:52+03:00

Теперь налево при выезде из города не повернуть. Фото: сайт ГТРК "Ока".

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С 10 июля кардинально изменится движение на Куйбышевском шоссе в Рязани. Правда, пока в тестовом режиме. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Дело в том, что на участке дороги от перекрестка улиц Горького и Циолковского и до разворотного троллейбусного круга у завода «Рязцветмет» при движении из центра Рязани образовываются заторы, особенно утром и вечером. Власти решили запретить левый поворот к офисным центрам, торгово-промышленным предприятиям, гостинице и АЗС.

С 10 июля водители автомобилей будут вынуждены развернуться на ближайшем перекрестке и повернуть уже с правой стороны. Предполагается, что такая мера сведет к минимуму образование автомобильных пробок.

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ИСТОЧНИК KP.RU