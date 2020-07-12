Рязанцев предупредили о сильной жаре в ближайшие два дня

12 Июль 2020 2020-07-12T12:43:54+03:00

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 12-13 июля на территории Рязанской области ожидается жара 30-32°С.

Региональное управление МЧС в очередной раз предупреждает рязанцев, что в условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох, и призывает воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, а отдыхая на водоемах, не бросать непотушенные спички и окурки.

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ИСТОЧНИК KP.RU