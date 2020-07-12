Велосипед, кульбит, колодец: в Ухоловском районе погиб 66-летний пенсионер

12 Июль 2020 2020-07-12T11:05:09+03:00

Нелепый и трагический случай произошел на глазах нескольких свидетелей. Следственный комитет выясняет все обстоятельства случившегося

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11 июля в селе Коноплино Ухоловского района из колодца извлекли труп 66-летнего местного жителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете. Трагедия произошла прямо на глазах нескольких старушек.

По предварительным данным, пьяный пенсионер разогнался на велосипеде и стал нарезать «восьмерки». В какой-то момент он решил объехать колодец, но не справился с управлением и врезался в него.

От удара мужчина совершил кульбит, перелетел через руль и упал прямиком в открытый колодец.

— Скорее всего у мужчины перелом шейных позвонков, но точно будет известно после вскрытия. Только судмедэксперты смогут сказать, утонул он или упал в колодец уже мертвым, — рассказывает руководитель Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин. — В настоящее время мы проводим доследственную проверку, чтобы установить точную причину смерти мужчины и все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU