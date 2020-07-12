2020-07-12T10:28:25+03:00
Политика

И.о. главы администрации Рязани Владимир Бурмистров поздравил победителей «Авиадартс-2020»

Общекомандный зачет выиграла команда Южного военного округа
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И.о. главы администрации Рязани Владимир Бурмистров поздравил победителей «Авиадартс-2020». Фото: администрация Рязани.И.о. главы администрации Рязани Владимир Бурмистров поздравил победителей «Авиадартс-2020». Фото: администрация Рязани.
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В Рязани завершился третий, общероссийский этап конкурса по выучке летных экипажей «Авиадартс-2020». В церемонии закрытия участвовал исполняющий обязанности главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

— Особенные слова благодарности военным летчикам за демонстрацию боевой мощи, профессионализма и превосходства нашей страны в воздухе. Вы всегда находитесь на передовой защиты интересов России в мире! Мы вами гордимся и восхищаемся! — обратился к участникам и победителям конкурса Владимир Бурмистров.

Напомним, участвовали в конкурсе 54 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил России.

Итоги конкурса "Авиадартс-2020". Фото: администрация Рязани.

Итоги конкурса "Авиадартс-2020". Фото: администрация Рязани.

Победители «Авиадартс-2020»:

- в истребительной авиации — летчики из Забайкальского края на самолетах Су-30см;

- в бомбардировочной авиации — экипаж Су-34 из Хабаровского края;

- в штурмовой авиации — пара Су-25см3 из Краснодарского края;

- в дальней авиации — экипаж Ту-22м3 из Калужской области;

- в военно-транспортной авиации — экипажи Ил-76 из Тверской области;

- в армейской авиации на боевых вертолетах — летчики на Ка-52 из Псковской области;

- в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах — экипажи Ми-8амтш из Краснодарского края.

Победители и призеры конкурса получили медали, кубки и ценные призы. Общекомандный зачет выиграла команда Южного военного округа. Переходящий кубок всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» имени Героя России майора Романа Филипова вручили командующему объединением ВВС и ПВО южного военного округа генерал-майору Николаю Гостеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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