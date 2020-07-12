И.о. главы администрации Рязани Владимир Бурмистров поздравил победителей «Авиадартс-2020»
В Рязани завершился третий, общероссийский этап конкурса по выучке летных экипажей «Авиадартс-2020». В церемонии закрытия участвовал исполняющий обязанности главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.
— Особенные слова благодарности военным летчикам за демонстрацию боевой мощи, профессионализма и превосходства нашей страны в воздухе. Вы всегда находитесь на передовой защиты интересов России в мире! Мы вами гордимся и восхищаемся! — обратился к участникам и победителям конкурса Владимир Бурмистров.
Напомним, участвовали в конкурсе 54 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил России.
Итоги конкурса "Авиадартс-2020". Фото: администрация Рязани.
Победители «Авиадартс-2020»:
- в истребительной авиации — летчики из Забайкальского края на самолетах Су-30см;
- в бомбардировочной авиации — экипаж Су-34 из Хабаровского края;
- в штурмовой авиации — пара Су-25см3 из Краснодарского края;
- в дальней авиации — экипаж Ту-22м3 из Калужской области;
- в военно-транспортной авиации — экипажи Ил-76 из Тверской области;
- в армейской авиации на боевых вертолетах — летчики на Ка-52 из Псковской области;
- в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах — экипажи Ми-8амтш из Краснодарского края.
Победители и призеры конкурса получили медали, кубки и ценные призы. Общекомандный зачет выиграла команда Южного военного округа. Переходящий кубок всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» имени Героя России майора Романа Филипова вручили командующему объединением ВВС и ПВО южного военного округа генерал-майору Николаю Гостеву.
ИСТОЧНИК KP.RU