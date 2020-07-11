Третий этап конкурса «Авиадартс – 2020» завершился в Рязани

11 Июль 2020 2020-07-11T19:17:22+03:00

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В этом году за победу во Всероссийском этапе конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс – 2020»приняли участие свыше 50 экипажей авиации различного действия: оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской. Летчики выполняли задачи визуальной воздушной разведки и навигации, техники пилотирования, боевого применения. Экипажи истребительной и армейской авиации отработали задания по ведению воздушного боя и поисково-спасательному обеспечению.

11 июля состоялось награждение победителей и призеров в личном и командном зачетах в семи номинациях. Кубок имени Героя РФ майора Романа Филиппова был вручен команде Южного военного округа, которая одержала победу в общем зачете.

Все подробности церемонии закрытия можно узнать на сайте регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU