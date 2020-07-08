В августе под Рязанью может пройти международный «Авиадартс-2020»
В среду, 8 июля, в рамках проекта «Прямая линия гостеприимства» состоялся прямой эфир с Рязанской областью. В рамках трансляции губернатор Николая Любимов не только рассказал зрителям почему в «Рязани грибы с глазами», но и сообщил, что Министерство обороны РФ намерено провести в регионе международный этап конкурса «Авиадартс».
В качестве ориентировочной даты называется 15 августа. При этом, скорее всего, из угрозы распространения коронавирусной инфекции, будут соблюдаться ограничения по зрителям.
Напомним, что в настоящее время в Рязани проходит всероссийский этап «Авиадартса».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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