2020-07-08T13:22:43+03:00
Общество

В августе под Рязанью может пройти международный «Авиадартс-2020»

Об этом сообщил глава региона Николай Любимов в рамках проекта «Прямая линия гостеприимства»
Роман ДОРОФЕЕВ
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Судьба массовых зрительских мероприятий в рамках "Авиадартса" решится позже.Судьба массовых зрительских мероприятий в рамках "Авиадартса" решится позже.
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В среду, 8 июля, в рамках проекта «Прямая линия гостеприимства» состоялся прямой эфир с Рязанской областью. В рамках трансляции губернатор Николая Любимов не только рассказал зрителям почему в «Рязани грибы с глазами», но и сообщил, что Министерство обороны РФ намерено провести в регионе международный этап конкурса «Авиадартс».

В качестве ориентировочной даты называется 15 августа. При этом, скорее всего, из угрозы распространения коронавирусной инфекции, будут соблюдаться ограничения по зрителям.

Напомним, что в настоящее время в Рязани проходит всероссийский этап «Авиадартса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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