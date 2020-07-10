СК: В отношении рязанского бойца ММА Николая Савилов дело пока не возбуждено
Уголовное дело в отношении бойца ММА Николая Савилова еще не возбуждено. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.
Напомним, 28 июня пьяный спортсмен бил кирпичом окна машин, а когда на место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы, боец оказал им сопротивление (читать подробнее).
Отметим, что если уголовное дело все-таки возбудят, то, скорее всего, это будет статья 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
В настоящее время спортсмен находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU