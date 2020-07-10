В Рязани плановую медпомощь возобновят не все больницы

10 Июль 2020 2020-07-10T16:11:34+03:00

БСМП и ОКБ им. Н.А. Семашко по-прежнему сосредоточены на борьбе с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

На третьем этапе снятия ограничений медучреждения Рязанской области возвращаются к работе в обычном режиме, то есть возобновляют плановую, в том числе высокотехнологичную медпомощь, сообщил министр здравоохранения Андрей Прилукций. Исключение составляют лишь две больницы - БСМП и ОКБ им. Н.А. Семашко, которые по-прежнему сосредоточены на борьбе с коронавирусной инфекцией.

- За последнее время значительно уменьшилось количество пациентов в стационарах (по состоянию 10 июля их 337 – Ред.), большое количество людей выписано. Все это говорит о том, что выбранная нами стратегия борьбы с COVID-19 дает позитивный эффект, – передает слова Прилуцкого опергруппа при региональном правительстве.

Управленец заметил, что вирус еще не отступил, призвал соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Третий этап снятия ограничений с 10 июля: что откроется в Рязанской области

Николай Любимов обратился к жителям региона и перечислил послабления (подробнее).

Подписано распоряжение о смягчении ограничений в Рязанской области

С оглядкой на соблюдение санитарных правил снимается множество запретов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU