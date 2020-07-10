2020-07-10T16:11:34+03:00
Здоровье

В Рязани плановую медпомощь возобновят не все больницы

БСМП и ОКБ им. Н.А. Семашко по-прежнему сосредоточены на борьбе с коронавирусом
Антон КОНОВАЛОВ
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На третьем этапе снятия ограничений медучреждения Рязанской области возвращаются к работе в обычном режиме, то есть возобновляют плановую, в том числе высокотехнологичную медпомощь, сообщил министр здравоохранения Андрей Прилукций. Исключение составляют лишь две больницы - БСМП и ОКБ им. Н.А. Семашко, которые по-прежнему сосредоточены на борьбе с коронавирусной инфекцией.

- За последнее время значительно уменьшилось количество пациентов в стационарах (по состоянию 10 июля их 337 – Ред.), большое количество людей выписано. Все это говорит о том, что выбранная нами стратегия борьбы с COVID-19 дает позитивный эффект, – передает слова Прилуцкого опергруппа при региональном правительстве.

Управленец заметил, что вирус еще не отступил, призвал соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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