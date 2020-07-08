Третий этап снятия ограничений с 10 июля: что отроется в Рязанской области

8 июля губернатор Николай Любимов обратился к жителям Рязанской области в связи с пандемией коронавируса. Глава региона объявил о начале третьего этапа снятия ограничений с 10 июля – согласование федерального Роспотребнадзора получено.

- Ситуация с COVID-19 у нас относительно стабилизировалась и имеет устойчивую положительную динамику, - утверждает Любимов. – По основным параметрам федерального Роспотребнадзора дается улучшение эпидемиологической обстановки в регионе. Это такие показатели как коэффициент распространения инфекции, охват населения тестированием и резерв коечного фонда.

Любимов перечислил готовящиеся послабления, которые соответствуют федеральным нормам:

- возобновится полноценная работа организаций и ИП в сферах торговли и общественного питания (при условии соблюдении санитарных требований);

- музеи также откроются, смогут проводить конференции и выставки с ограничением по количеству посетителей не менее 10 «квадратов» на человека; та же норма распространяется на библиотеки;

- будет разрешена деятельность организаций, оказывающих услуги в сферах спорта, отдыха и развлечений с загрузкой не более 50% (кроме детских развлекательных комплексов, площадок, игровых комнат); санаториям, гостиницам, хостелам для продолжения работы понадобится согласование Роспотребнадзора;

- не раньше 15 июля откроют дежурные группы в детских садах, центры образования детей, летние оздоровительные лагеря – тоже с определенными ограничениями;

- в стационарах в полном объеме начнет оказываться плановая медицинская помощь, но с запретом посещения больных;

- официально открываются парки, скверы, пляжи и другие места отдыха, притом по-прежнему предписано соблюдать социальную дистанцию.

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