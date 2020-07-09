Подписано распоряжение о смягчении ограничений в Рязанской области

9 Июль 2020 2020-07-09T13:00:43+03:00

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9 июля губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение №241-рг. В нем перечислены послабления третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, на который региону разрешили перейти с 10 июня.

Сняты запреты на деятельность организаций и ИП почти во всех сферах экономики, кроме демонстрации кинофильмов (т.е. кинотеатров), оказания развлекательных услуг для детей и услуг по уходу за ними. Как уже сообщалось, в детсадах с 15 июля начнут работать только дежурные группы.

Официально разрешено посещение набережных, парков и других территорий общего пользования, а также работа заведений (в помещениях при соблюдении санитарных требований). Спортивные организации и фитнесс-центры должны обеспечивать загрузку не более 50%.

Запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, культурных, зрелищных) при этом сохраняется.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке. Кратко его содержание изложено в нашем материале и на официальной странице губернатора. Распоряжение №70 –рг о введении режима повышенной готовности, в которое вносятся изменения, также находится в открытом доступе.

ИСТОЧНИК KP.RU