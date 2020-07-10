Подрядчики во время капремонта изуродовали в центре Рязани историческое здание

10 Июль 2020 2020-07-10T16:07:17+03:00

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Дом-памятник по адресу: улица Радищева, 49 (напротив администрации Рязани – Ред.), утратил подлинное крыльцо после вмешательства рабочих. Об этом сообщают градозащитники в группе «Рязань, которую мы потеряли».

«У памятника архитектуры дома Терфуса, действующего объекта культурного наследия, уничтожено настоящее подлинное правое крыльцо в результате капитального ремонта. Как были приняты работы у производителя работ - непонятно. Город потерял еще одну настоящую историческую деталь», - говорится в сообщении.

Так крыльцо выглядело еще в 2010 году... Фото: Александр Дударев.

Доходный дом на Радищева, 49 был примечателен резным фасадным декором, выполненным с элементами стилизации под народное творчество: фронтоны крылец, украшенные полотенцами и подзорами.

В настоящее время большая часть подлинного декора утеряна.

Так крыльцо выглядит сейчас после подрядных работ.

КСТАТИ

Согласно данным Фонда капремонта, год постройки дома Терфуса – 1918. Однако он и соседние дома построены в конце XIX-начале XX веков. Их хорошо видно на снимке закладки земской управы в 1913 году. Это еще один интересный момент, как официальные данные разнятся с историческими фактами.

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ИСТОЧНИК KP.RU