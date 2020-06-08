Военное предательство в год 75-летия Великой Победы

Во время последнего приезда Константина Симонова в наш город в 1974 году на встрече с журналистами «Приокской правды» он признался: «Для меня Рязань – очень многое в жизни». Но понять эту простую истину было несложно и прежде – по тому, насколько часто город на Оке упоминается в его военных произведениях.

Перечитайте, хотя бы роман-трилогию «Живые и мертвые». Невольно складывается ощущение значимости и важности Рязани – города, куда, судя по этому произведению, вели многие фронтовые дороги. Это был аванс рязанцам со стороны Константина Симонова… Впрочем, нет – это была любовь…

ДОМ ИЗ ПОЭМЫ

Детские годы, прошедшие в Рязани, оставили в душе советского мальчишки глубокий след. Дружба со сверстниками, обучение в начальных классах опытно-показательной школы Рязанского института народного образования (сегодня гимназия №2), рязанские яблоки, резные наличники на окнах и убегающие к Оке тропинки.

Известно, что Симонов проживал в нашем городе по нескольким адресам: на улице Свердлова (сегодня Николодворянская) в тупике неподалеку от церкви; на улице Садовой; затем в казармах на территории Спасского монастыря в кремле и в доме №52 на улице Либкнехта (Вознесенская).

Дом на Либкнехта снесли еще в начале двухтысячных. Дом на Садовой изрубили ковшами экскаваторов в год 75-летия Великой Победы. В тот самый год, когда руководство региона направило президенту предложения о присвоении Рязани статуса «Город трудовой славы»…

А ведь именно этому деревянному одноэтажному бревенчатому дому Симонов посвятил строчку в своей поэме «Отец»:

…С того начала самого,

В Рязани, на Садовой,

Где встретился ты с мамою

И я при ней – готовый…

ЗА ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Согласно официального ответу администрации Рязани нежилое здание на улице Садовой (дом 14) кадастровый номер 62:29:0000000:1173 принадлежало МП «Управление капитального строительства» - другими словами принадлежало народу, поскольку всякая власть – представляет, прежде всего, интересы людей…

Вот что пишет начальник управления Елена Николаевна Буданова:

- Реализация имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, осуществляется по рыночной цене, определенной независимым оценщиком с учетом стоимости земельного участка, на котором расположен объект недвижимости. В соответствии с законодательством сделка по продаже подлежит согласованию с Рязанской городской Думой и администрацией города Рязани по цене не ниже рыночной. После согласования сделки предприятие самостоятельно определяет покупателя имущества. Согласно отчету об определении рыночной стоимости, стоимость объекта составляет 3 миллиона 354 тысячи рублей с учетом земельного участка, в том числе рыночная стоимость здания 352 954 рубля.

Нужно сказать, что к моменту совершения сделки здание пустовало. А днем 27 мая 2017 года в заколоченном доме произошел поджог. Пожарным тогда удалось отстоять здание, но как выяснилось только для того, чтобы через несколько лет его снесли…

Дом Симонова. Рязань, улица Садовая. Пожар 27 мая 2017 года.

- Мы писали письма в администрацию, просили продать этот дом именно нам, - рассказывает председатель совета Рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Андрей Петруцкий, – но нам отказали… В 2019 году мы направляли письмо в Инспекцию по охране памятников при правительстве Рязанской области с просьбой поставить дом на охрану. Но и тут пришел отрицательный ответ. Сказали, что дом сгорел и брать под охрану уже нечего, хотя, на самом деле, огонь уничтожил только крышу… Знаю, что два дома на Садовой (№№ 10 и 14) просто-напросто «обменяли» на другой земельный участок, который был очень нужен властям.

В ОЖИДАНИИ ПОДПИСИ ГУБЕРНАТОРА

- Андрей Александрович, - обращаемся мы к Петруцкому. – Документальные подтверждения, что именно в этом доме на Садовой проживал маленький Симонов, найдены в 2019 году. Почему вы не взывали к общественному мнению ранее, почему большинство рязанцев узнали о сносе дома фронтового корреспондента и писателя, когда спасать уже фактически было нечего?

- Мы не хотели привлекать внимание, поскольку надеялись, что «со дня на день» губернатор поставит свою подпись в проекте «Историческое поселение город Рязань». Этот документ разработан московским институтом «Гипрогор» на средства регионального бюджета. В случае принятия проекта дома центральной части Рязани станут элементом «градостроительной среды». Будет проводиться регулирование высотности застройки и оформления фасадов. Наиболее выразительные дома составят так называемые «градоформирующие объекты» – их снос запретят. А в случае утраты здания на его месте придется строить точно такое же. И самое главное регламенты исторического поселения должны учитываться новым Генеральным планом застройки и развития Рязани, который разрабатывается в настоящее время.

Руины соседнего дома №10, снесенного вместе с домом 14 на улице Садовой.

Так этот дом выглядел весной 2016 года.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

5 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках онлайн-совещания с представителями региональной банковской сферы и застройщиками сообщил:

- Знаю, что у многих строительных компаний есть участки в историческом центре Рязани. Я поддерживаю идею придать этой части города статус исторического поселения, но это не значит, что там ничего нельзя будет строить. Таких ограничений, как в пределах «Есенинской Руси», конечно, не будет. Тем не менее, ограничения нужны. Ведь мы хотим сохранить облик центральных улиц и домов на них.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Кстати, именно скорым подписанием проекта «Историческое поселение город Рязань» градозащитники объясняют активизировавшихся крушителей деревянных домов. Буквально за несколько последних дней снесли три деревянных здания на улицах Свободы и Садовой. Хочется верить, что подписание очередного документа действительно что-то изменит. Пока же ситуация с домом Симонова более напоминает предательство.

P.S. Редакция приглашает компанию-застройщика, СК «Северная компания», владеющую участком на Садовой, представить на страницах газеты свое видение сохранения памяти о жизни Константина Симонова в Рязани.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В день сноса зданий №№ 10 и 14 на улице Садовой пресс-служба администрации Рязани прокомментировала ситуацию:

- 30 мая заместитель главы администрации Владимир Бурмистров выехал по адресу дом 10 по ул. Садовой, где собственник - СК «Северная компания» - приступил к сносу дома. На объекте присутствовали представители общественности и префект Советского района. Был вызван наряд полиции. Представители строительной организации предоставили все необходимые документы. Ранее собственником в администрацию города было направлено уведомление о сносе. Дом не является объектом культурного наследия, снос дома осуществляется в установленном законодательством порядке.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Почти напротив дома Симонова на улице Садовой в доме №7 проживал основоположник теории космонавтики Константин Циолковский. В конце девяностых здание, на котором, кстати, висела мемориальная табличка, при неизвестных обстоятельствах сгорело. Земельный участок приобрели в частную собственность и вместо того, чтобы восстановить здание по фотографиям и чертежам (что положено по закону) возвели кирпичный особняк… Власти и органы, призванные следить за соблюдением закона, бездействовали.

В ТЕМУ

Константин Михайлович Симонов (имя, данное при рождении Кирилл) (1915-1979). Поэт и писатель, военный корреспондент. Автор множества стихотворений и прозаических произведений, в том числе пронзительного стихотворения-молитвы «Жди меня» и романа-трилогии «Живые и мертвые». Детские годы будущего писателя (10 лет жизни) прошли в Рязани, именно здесь он пошел в 1-й класс.

Открытие мемориальной доски на здании гимназии №2 (1986 год) с информацией о том, что здесь учился Константин Симонов

Константин Симонов. Жди меня.Читает автор

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