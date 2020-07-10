В Рязани вновь заработал ТРЦ «М5 Молл»
Благодаря переходу к третьему этапу снятия ограничений с 10 июля в Рязани вновь заработал ТРЦ «М5 Молл». Открылись все непродовольственные магазины, фудкорт и рестораны. Кроме того, возобновилось движение бесплатных автобусов.
В ТРЦ пока запрещена работа кинотеатра «Пять звезд» и детских центров. Нельзя на территории торгово-развлекательного центра проводить и массовые мероприятия до особого распоряжения губернатора.
Расписание бесплатных автобусов:
С 10 июля действует расписание с новым интервалом движения транспорта на двух маршрутах:
- М5 Молл – Недостоево – Канищево - Приокский (в обе стороны, интервал движения автобусов – 45 минут);
- М5 Молл – Таможня – Автовокзал - ул. Крупской (в обе стороны, интервал движения автобусов – 60 минут).
На маршруте ТРЦ «М5 Молл» – Центр - Горроща (в обе стороны) движение автобусов остается прежним.
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ИСТОЧНИК KP.RU