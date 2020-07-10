10 Июль 2020 2020-07-10T11:16:37+03:00

Для посещения закрыты только кинотеатр и детские центры. Но на линию вышли бесплатные автобусы

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Благодаря переходу к третьему этапу снятия ограничений с 10 июля в Рязани вновь заработал ТРЦ «М5 Молл». Открылись все непродовольственные магазины, фудкорт и рестораны. Кроме того, возобновилось движение бесплатных автобусов.

В ТРЦ пока запрещена работа кинотеатра «Пять звезд» и детских центров. Нельзя на территории торгово-развлекательного центра проводить и массовые мероприятия до особого распоряжения губернатора.

Расписание бесплатных автобусов:

С 10 июля действует расписание с новым интервалом движения транспорта на двух маршрутах:

- М5 Молл – Недостоево – Канищево - Приокский (в обе стороны, интервал движения автобусов – 45 минут);

- М5 Молл – Таможня – Автовокзал - ул. Крупской (в обе стороны, интервал движения автобусов – 60 минут).

На маршруте ТРЦ «М5 Молл» – Центр - Горроща (в обе стороны) движение автобусов остается прежним.

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