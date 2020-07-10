В ТРЦ «Премьер» открылась первая бургерная Black Star Burger

10 Июль 2020 2020-07-10T11:17:47+03:00

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9 июля в Рязани открылся ресторан быстрого питания Black Star Burger. Об этом сообщается на сайте бургерной. Расположено заведение на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Премьер».

Как отмечает администрация, работает ресторан в техническом режиме с 10:00 до 22:00.

«В меню более 50 позиций, минимальная цена доступной линейки бургеров стартует от 69 рублей. Помимо фирменной мраморной говядины, мы используем курицу, индейку и мясо халяль», - говорится в сообщении.

Напомним, с 10 июля в Рязани вновь заработал ТРЦ «М5 Молл». Открылись все непродовольственные магазины, фудкорт и рестораны. Кроме того, возобновилось движение бесплатных автобусов (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU