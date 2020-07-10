Метеорологи высказались о разрушительном урагане в Ермиши

10 Июль 2020 2020-07-10T10:41:38+03:00

Грозовое облако, по их словам, возникло «практически из ниоткуда» и прошло узкой полосой по населенному пункту

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Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозами которого пользуются экстренные службы, прокомментировал ураган в Ермиши. Гроза со шквалистым ветром, напомним, обрушилась на населенный пункт рано утром 8 июля.

«Буквально за 15 минут стихия сорвала кровлю на пяти зданиях, повалила столбы линий электропередачи и деревья», - писали мы ранее.

Метеорологи сослались на тот факт, что в Ермиши нет метеостанции (ближайшая – в 42 км в Елатьме), а потому точную скорость ветра в то утро назвать нельзя. Визуально, исходя из ущерба, ее оценили в 25-33 м/с, причем последнее значение подпадает под определение «ураган» по шкале Бофорта.

«Ветер с такой скоростью – довольно редкое и опасное явление погоды, спрогнозировать которое практически невозможно, - отметили в Рязанском ЦГМС. - В целом синоптическая ситуация в этот день была благоприятной для образования конвективных облаков и связанных с ними неблагоприятных явлений погоды, таких как грозы и шквалы. Грозовое облако, принесшее непогоду в Ермишь, возникло практически «из ниоткуда» и прошло узкой полосой по населенному пункту. Вероятно, что при формировании шквала существенную роль сыграли микроклиматические факторы».

Буквально за 15 минут стихия в Ермиши сорвала кровлю на пяти зданиях, повалила столбы линий электропередачи и деревья. Фото: meteo62.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU