Сорваны крыши, повалены столбы и деревья - в райцентре Ермишь утром бушевал ураган

8 Июль 2020 2020-07-08T11:14:44+03:00

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Около пяти часов утра в среду, 8 июля, по райцентру Ермишь прошел ураганный ветер. Буквально за 15 минут стихия сорвала кровлю на пяти зданиях, повалила столбы линий электропередачи и деревья.

Издательство «Пресса» приводит слова первого заместителя главы администрации района Дмитрия Боброва:

- Ураган нанес большой ущерб. Сейчас идут работы по устранению повреждений. Постараемся все устранить в кратчайшие сроки. Бригады связистов и электриков работают на аварийных участках.

В настоящее время подсчитывается общий ущерб, причиненный непогодой.

Фото: издательство "Пресса".

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ИСТОЧНИК KP.RU