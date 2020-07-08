Сорваны крыши, повалены столбы и деревья - в райцентре Ермишь утром бушевал ураган
Около пяти часов утра в среду, 8 июля, по райцентру Ермишь прошел ураганный ветер. Буквально за 15 минут стихия сорвала кровлю на пяти зданиях, повалила столбы линий электропередачи и деревья.
Издательство «Пресса» приводит слова первого заместителя главы администрации района Дмитрия Боброва:
- Ураган нанес большой ущерб. Сейчас идут работы по устранению повреждений. Постараемся все устранить в кратчайшие сроки. Бригады связистов и электриков работают на аварийных участках.
В настоящее время подсчитывается общий ущерб, причиненный непогодой.
Фото: издательство "Пресса".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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