2020-07-09T21:52:43+03:00
Общество

Собственнику земельного участка в центре Рязани глава администрации направила предостережение

Об этом Елена Сорокина рассказала на своей страничке в социальной сети Facebook
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В четверг, 9 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала об опыте работы с рязанцами через социальные сети.

- На мои личные страницы в социальных сетях ежедневно приходят сообщения от жителей. Все вопросы оперативно направляются в работу. Ни одно сообщение не остается без внимания, - отметила Елена Борисовна.

Недавно к ней обратились рязанцы, обеспокоенные нецелевым использованием земельного участка в центре Рязани на улице Свободы,62. Еще в мае этого года здесь стоял крепкий деревянный дом - его снесли, а на освободившейся площадке разместили автомобильные прицепы.

- Я поручила провести проверку, в результате которой были выявлены нарушения земельного законодательства. 7 июля собственнику было направлено предостережение о недопущении нецелевого использования участка и необходимости устранения всех выявленных недостатков в течение 60 дней. Мы обязательно продолжим держать эту ситуацию на контроле, а также оперативно и качественно отрабатывать все обращения граждан, - сообщила Елена Сорокина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Собственнику земельного участка в центре Рязани глава администрации направила предостережение
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