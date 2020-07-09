Еще 152 человека поправились от COVID-19 в Рязанской области

Вечером в четверг, 9 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщил о выздоровлении еще 152 человек.

Из них 39 человек проходили лечение в больницах, остальные – дома.

Таким образом, всего сначала пандемии в регионе от вируса выздоровели 4363 человека. Напомним, что количество официально зарегистрированных случаев к этому дню составляет 5547.

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