9 июля COVID-19 в новых населенных пунктах не выявлен, но зарегистрирована вспышка в Рязани

9 Июль 2020 2020-07-09T13:42:39+03:00

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9 июля оперативный штаб обновил данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Из 38 новых случаев заражения более половины – 23 – выявлены в Рязани. За пределами областного центра наибольшим приростом – по три новый случая – отметились Рязанский район и Рыбное.

Интересно, что впервые за долгое время COVID-19 не проник ни в один новый населенный пункт. География распространения в регионе осталась точно такой же, как днем ранее.

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 8 июля:

- Рязань - 2883 случаев (+23);

- Рязанский район – 259 (+3) (Заокское – 33 (+1), Поляны - 25 (+1), Дядьково – 24 (+1);

- Рыбное – 158 (+3);

- Касимов – 151 (+1);

- Михайловский район – 92 (+1) (Первомайский – 3 (+1);

- Сасово – 92 (+1);

- Касимовский район – 84 (+2) (Клетино – 5 (+1), Гусь-Железный – 4 (+1);

- Александро-Невский – 58 (+2);

- Сараевский район – 48 (+1) (Кривское – 2 (+1);

- Кораблино – 23 (+1).

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Количество выявляемых ежедневно случаев то повышается до 40, то понижается до 38 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU