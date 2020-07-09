9 июля COVID-19 в новых населенных пунктах не выявлен, но зарегистрирована вспышка в Рязани
9 июля оперативный штаб обновил данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Из 38 новых случаев заражения более половины – 23 – выявлены в Рязани. За пределами областного центра наибольшим приростом – по три новый случая – отметились Рязанский район и Рыбное.
Интересно, что впервые за долгое время COVID-19 не проник ни в один новый населенный пункт. География распространения в регионе осталась точно такой же, как днем ранее.
С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 8 июля:
- Рязань - 2883 случаев (+23);
- Рязанский район – 259 (+3) (Заокское – 33 (+1), Поляны - 25 (+1), Дядьково – 24 (+1);
- Рыбное – 158 (+3);
- Касимов – 151 (+1);
- Михайловский район – 92 (+1) (Первомайский – 3 (+1);
- Сасово – 92 (+1);
- Касимовский район – 84 (+2) (Клетино – 5 (+1), Гусь-Железный – 4 (+1);
- Александро-Невский – 58 (+2);
- Сараевский район – 48 (+1) (Кривское – 2 (+1);
- Кораблино – 23 (+1).
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Количество выявляемых ежедневно случаев то повышается до 40, то понижается до 38 (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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