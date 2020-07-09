2020-07-09T11:06:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанская область оказалась на коронавирусных качелях

Количество выявляемых ежедневно случаев то повышается до 40, то понижается до 38
Роман ДОРОФЕЕВ
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал свежие данные о заболеваемости в регионе.

9 июля выявлено 40 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе вирус подтвердился у 5547 человек. Еще 38 положительных тестов в настоящее время находятся на подтверждении – вместе с ними число заболевших составляет 5585 человек.

С 1 июля количество выявляемых ежедневно в регионе случаев то понижается до 38, то повышается до 40. Уже неделю регион находится на своеобразных качелях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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