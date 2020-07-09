2020-07-09T16:41:32+03:00
Политика

У руля Фонда капремонта Рязанской области встанет человек «любимого» подрядчика

Оба допущенных к конкурсу кандидата имеют отношение к скандально известному МП «РСУ №1»
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: fondkr62.ruФото: fondkr62.ru
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На пост директора Фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области претендуют два кандидата. Оба они являются сотрудниками МП «РСУ №1» - организации, которая выигрывает большую часть тендеров регионального оператора: главный инженер Александр Штатнов и мастер Назир Ибрагимов.

Комиссия министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области сделала вывод, что Штатнов и Ибрагимов соответствуют предъявляемым требованиям и никаких препятствий для их допуска к конкурсу не обнаружила.

Напомним, от Фонда капремонта требовали признать МП «РСУ №1» недобросовестным подрядчиком, так как за 2018 год эта организация, получив 80% всех подрядов, допустила при проведении работ больше 500 нарушений и сорвала сроки по 110 объектам. Однако с МП «РСУ №1» по-прежнему заключают сотни контрактов ежегодно (за время действия программы их набралось более 2000), в то время как Госжилинспекция продолжает десятками выявлять нарушения.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров:

- Чиновникам бы отлучить вызывающего вопросы подрядчика от бюджетной «кормушки», заставить исправлять недостатки и начать работать качественно. Но власти сегодня хотят поставить «управленцев-бракоделов» у руля конторы, которая распоряжается народными деньгами (Фонд формируется из наших с вами отчислений), раздавая тендеры, и по долгу службы должна контролировать результат выполнения этих самых работ. Создаётся, на мой взгляд, неприкрытая коррупционная схема. Действительно, хочешь спрятать – оставь на виду. Не пора ли надзорным органам сказать своё веское слово?

ИСТОЧНИК KP.RU

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