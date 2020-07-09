9 Июль 2020 2020-07-09T12:11:17+03:00

Названы рязанские водоемы, где в июне отлавливали браконьеров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Инспекторы Росрыболовства изъяли 36 запрещенных орудий лова и более 52 кг рыбы

Изменить размер текста: A A

В июне инспекторы Росрыболовства провели 63 рейда на водоемах Рязанской области и выявили 76 нарушений. У браконьеров изъяли 36 запрещенных орудий лова, в том числе -1440 метров сетей.

Общий вес рыбы, выловленной с использованием запрещенных орудий, составил 52,1 кг.

На каких водоемах инспекторы Росрыболовста искали браконьеров:

- Касимовский район: река Ока, Поповская старица Оки, Белынская старица Оки, Пустынская старица Оки, затон Клетинский реки Ока, затон Самыловский реки Ока, затон Жуковский реки Ока;

- Сасовский район: река Цна, река Мокша;

- Спасский район: река Ока, река Проня, река Толпега, Спасский затон Оки, Киструсская старица Оки, озеро Сельное, озеро Большое Петровическое;

- Рыбновский район: река Ока, Селецкая старица Оки, Заборьевская старица Оки, река Вожа, река Быстрица, озеро Тишь;

- Шиловский район: река Ока, старица Ниверха Оки, затон Качков Оки, затон Рябов Оки, затон Шиловский реки Ока, затон Переолок реки Ока, протока Рукав Ключ, озеро Ерхинка;

- Пронский район: река Галина, река Проня, Новомичуринское водохранилище;

- Скопинский район: река Брусна;

- Старожиловский район: река Грязновка, река Проня;

- Клепиковский район: река Нарма;

- Пителинский район: река Мокша;

- Ряжский район: река Хупта, река Ранова;

- Рязанский район: река Ока, Дядьковский затон Оки, Заборьевская старица Оки, Агропустынская старица Оки, река Старица, озеро Велье, озеро Казарь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рыбы-мигранты вытесняют из рязанских водоемов традиционные виды

В реках и озерах происходит настоящий захват территории. Еще одна проблема – браконьеры (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU