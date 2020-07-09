Названы рязанские водоемы, где в июне отлавливали браконьеров
В июне инспекторы Росрыболовства провели 63 рейда на водоемах Рязанской области и выявили 76 нарушений. У браконьеров изъяли 36 запрещенных орудий лова, в том числе -1440 метров сетей.
Общий вес рыбы, выловленной с использованием запрещенных орудий, составил 52,1 кг.
На каких водоемах инспекторы Росрыболовста искали браконьеров:
- Касимовский район: река Ока, Поповская старица Оки, Белынская старица Оки, Пустынская старица Оки, затон Клетинский реки Ока, затон Самыловский реки Ока, затон Жуковский реки Ока;
- Сасовский район: река Цна, река Мокша;
- Спасский район: река Ока, река Проня, река Толпега, Спасский затон Оки, Киструсская старица Оки, озеро Сельное, озеро Большое Петровическое;
- Рыбновский район: река Ока, Селецкая старица Оки, Заборьевская старица Оки, река Вожа, река Быстрица, озеро Тишь;
- Шиловский район: река Ока, старица Ниверха Оки, затон Качков Оки, затон Рябов Оки, затон Шиловский реки Ока, затон Переолок реки Ока, протока Рукав Ключ, озеро Ерхинка;
- Пронский район: река Галина, река Проня, Новомичуринское водохранилище;
- Скопинский район: река Брусна;
- Старожиловский район: река Грязновка, река Проня;
- Клепиковский район: река Нарма;
- Пителинский район: река Мокша;
- Ряжский район: река Хупта, река Ранова;
- Рязанский район: река Ока, Дядьковский затон Оки, Заборьевская старица Оки, Агропустынская старица Оки, река Старица, озеро Велье, озеро Казарь.
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