Рыбы-мигранты вытесняют из рязанских водоемов традиционные виды

2 Июль 2020 2020-07-02T14:40:21+03:00

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Специалисты обнаружили в водоемах Рязанской области новые виды рыб, а традиционных обитателей водоемов не досчитались. Многие виды исчезают из-за браконьеров, сообщает ГТРК «Ока».

По данным исследователей, еще 100 лет назад в рязанских водоемах обитало около 70 видов рыб. Сейчас их насчитывается чуть более 40. Самые распространенные – это плотва, лещ, густера и ясь.

Как сказала ведущий научный сотрудник Окского биосферного заповедника Елена Иванчева, в реках и озерах Рязанской области появляются новые виды рыб, кроме того – меняется их соотношение. А в некоторых озерах Мещеры ученые наблюдают настоящий захват территории – рыбы-мигранты вытесняют старожилов.

Другая проблема – рыбаки и браконьеры. Стал доступным проезд к реке, многие имеют машины, технику и очень высокий отлов браконьерскими сетями.

ДОСЛОВНО

Елена Иванчева, ведущий научный сотрудник Окского биосферного заповедника:

— Озеро Ерус – заповедное озеро в Касимовском районе. Раньше там жил золотой карась. Это такой наш рязанский вид. Он всегда был. А теперь его почти нет. Параллельно с ним жил серебряный карась. Золотой карась составлял 80%, серебряный карась — 5-10%. А сейчас тоже есть серебряный карась, но это совсем другой карась, не тот – наш скромный рязанский карась, а вероятно это какая-то амурская морфа.

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ИСТОЧНИК KP.RU