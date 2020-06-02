В Рязанской области поймали двухпудового сома

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:05:00+03:00

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Дело было в Шиловском районе, куда на рыбалку приехала семья из Тулы. Остановились на Оке. На ночь рыбак решил закинуть несколько донок с насаженными на крючок выползками (это такой крупный червь, которого с удовольствием едят как мирные, так и хищные рыбы). Утром его ждал сюрприз...

— Я ощутил, что на другом конце снасти было что-то неестественно тяжелое, — говорит обладатель трофея Павел Онищук, — и стал подозревать, что сел сом. Однако, вываживать его пришлось не так долго – «всего» минут двадцать, прежде чем он оказался на берегу.

Взвешивали рыбину уже дома, ее вес показал - 32 килограмма.

Кстати, сомы таких размеров и даже более (до 50 кг) не один раз в течение сезона попадаются нашим рыбакам. Как правило, рыбины таких размеров попадаются в Оке и в нижнем течении Мокши (после впадения Цны), но, как правило, их ловят целенаправленно - на квок (квакушу). А чтобы двухпудовый сом соблазнился червем с донки - случай крайне редкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU