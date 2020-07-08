8 Июль 2020 2020-07-08T10:38:12+03:00

В Рязанской области исчез молодой человек с татуировкой волка на руке.

Даниил Пак не выходит на связь с родственниками уже десять суток

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В Рязанской области разыскивают бесследно исчезнувшего 21-летнего Даниила Пака, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань»

По информации волонтеров, молодой человек еще 29 июня ушел из дома в поселке Кадом, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Особые приметы: носит очки, татуировка в виде волка на правой руке.

Одет: светлая футболка, серые шорты, черные кроссовки.

В Рязанской области исчез молодой человек с татуировкой волка на руке.

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ИСТОЧНИК KP.RU