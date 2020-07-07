В Рязанской области срочно разыскивают мужчину без пальца на руке
В Рязанской области разыскивают 63-летнего Константина Кривцова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, мужчина бесследно исчез еще в 2018 году в поселке Тума Клепиковского района.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.
Особые приметы: на правой руке нет безымянного пальца.
Как был одет мужчина в день исчезновения – неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU