2020-07-07T19:02:29+03:00
Общество

Минздрав объяснил, почему поликлиники Рязани не работают в обычном режиме

Чиновники ждут особого распоряжения. А пока занимаются профилактикой риска распространения коронавируса
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Поликлиники Рязани полностью возобновят обычный режим работы после особого распоряжения властей. Об этом на странице губернатора сообщил региональный минздрав, отвечая на вопрос рязанки о работе поликлиники №5.

«Почему все так же нельзя попасть на прием к терапевту в поликлинику №5 в Приокском? – пишет женщина. - Вроде должны были возобновить приемы по записи, но талонов нет. Позвонила в регистратуру, а там сказали, что работают они только по вызову на дом».

Чиновники минздрава же сослались на профилактику риска распространения коронавирусной инфекции.

«Поликлиники полностью возобновят привычный режим работы после особого распоряжения. Просим вас связаться с администрацией необходимого вам лечебного учреждения для решения вопроса получения талона на прием к специалисту», - отрапортовал минздрав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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