Рязань простилась с почетным настоятелем Воскресенского храма Анатолием Лазаревым

6 Июль 2020 2020-07-06T10:51:47+03:00

В памяти рязанцев отец Анатолий остался светлым человеком. Он похоронен рядом с теми, о ком особенно заботился. Фото с сайта Рязанской епархии.

Во время заупокойной службы храм с трудом вмещал паству отца Анатолия, его родных и близких

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5 июля в Вознесенском храме Рязани прошло прощание с протоиереем Анатолием Лазаревым, последние годы являвшимся его почетным настоятелем. Чин отпевания возглавил епископ Скопинский и Шацкий Феодорит. Среди сослужившего владыке духовенства был сын почившего протоиерей Сергий Лазарев. Об этом рассказал сайт Рязанской епархии.

Во время заупокойной службы храм с трудом вмещал всех, кто пришел проститься с отцом Анатолием. Он скончался 3 июля 2020 года. Отметим, что на Воскресенском кладбище Рязани есть участок, устроенный усилиями лично отца Анатолия Лазарева. На нем погребают скончавшихся воспитанников рязанского Дома ребенка. Отец Анатолий, по его завещанию, был похоронен рядом с ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU