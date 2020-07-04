У членов УИК, где голосовал заболевший коронавирусом сенатор Морозов, взяли тесты
4 июля у членов УИК, где голосовал по поправкам в Конституцию РФ заболевший коронавирусом член Совета Федерации Игорь Морозов, взяли тесты на COVID-19. На участке в Спасске-Рязанском в момент визита сенатора и его супруги находились 11 человек, в том числе наблюдатель и полицейский.
По официальной версии, Морозов не имел прямого контакта с окружающими и использовал маску, которую на мгновение снял при опускании бюллетеня в урну ради фотографии. Как сообщила опергруппа при правительстве Рязанской области, других голосующих в помещении не было.
Напомним, о диагнозе политика стало известно накануне, 3 июля. Голосовать он с женой пришел 1-го числа.
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ИСТОЧНИК KP.RU