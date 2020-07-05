Через два дня нашли ушедшего к репетитору мальчика из Новомичуринска

5 Июль 2020 2020-07-05T17:44:50+03:00

Изменить размер текста: A A

2 июля в 9.30 11-летний новомичуринец ушел к тренеру-репетитору, а затем пропал. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Мальчик воспитывается в приемной семье. Опекуны ребенка искали его два дня сами, потом обратились в полицию. Однако помощь пришла из... интернета. Буквально в течение часа после размещения объявления о поисках в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в полицию позвонила неизвестная женщина и сообщила, что мальчика видели на Комсомольской улице.

– Пользователям социальных сетей и всем неравнодушным людям, кто помог найти мальчика, огромное спасибо, – поблагодарил начальник отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних полиции по Пронскому району Андрей Нефтерев.

В эти же дни родная мать в том же Новомичуринске бросила на произвол судьбы двоих детей, младшей из которых всего 1 год и 9 месяцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU