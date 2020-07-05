2020-07-05T17:44:50+03:00
Происшествия

Через два дня нашли ушедшего к репетитору мальчика из Новомичуринска

Свою положительную роль в поисках сыграли социальные сети
Антон ВОХЕЧ
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Мальчика нашли благодаря соцсетям.Мальчика нашли благодаря соцсетям.Фото: Артем КИЛЬКИН
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2 июля в 9.30 11-летний новомичуринец ушел к тренеру-репетитору, а затем пропал. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Мальчик воспитывается в приемной семье. Опекуны ребенка искали его два дня сами, потом обратились в полицию. Однако помощь пришла из... интернета. Буквально в течение часа после размещения объявления о поисках в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в полицию позвонила неизвестная женщина и сообщила, что мальчика видели на Комсомольской улице.

– Пользователям социальных сетей и всем неравнодушным людям, кто помог найти мальчика, огромное спасибо, – поблагодарил начальник отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних полиции по Пронскому району Андрей Нефтерев.

В эти же дни родная мать в том же Новомичуринске бросила на произвол судьбы двоих детей, младшей из которых всего 1 год и 9 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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