У ушедшей в запой жительницы Новомичуринска органы опеки изъяли двоих детей
4 июля у молодой новомичуринской мамы, ушедшей в запой, изъяли двоих детей. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».
Сейчас девочку в возрасте 1 года 9 месяцев и ее 11-летнего брата временно разместили в детском отделении Новомичуринской межрайонной больницы. Представителям опеки стало известно, что запой молодой женщины длился пять дней назад Все это время сын все ночевал у друзей, а домой забегал, чтобы покормить сестренку: разводил для нее водой сухое молоко. По его словам, такое в их семье впервые. Соседи, забившие тревогу, не могут это ни подтвердить, ни опровергнуть - семья поселилась здесь недавно.
– Учитывая, что семья у нас не на контроле и мы впервые имеем дело с таким поведением матери, мы ей дали сутки на «перевоспитание», – заявила инспектор по делам несовершеннолетних Пронского ОМВД Вера Дерягина.
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ИСТОЧНИК KP.RU