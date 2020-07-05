У ушедшей в запой жительницы Новомичуринска органы опеки изъяли двоих детей

5 Июль 2020 2020-07-05T15:49:31+03:00

Ей дали сутки на «перевоспитание». Что будет дальше, неизвестно

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4 июля у молодой новомичуринской мамы, ушедшей в запой, изъяли двоих детей. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Сейчас девочку в возрасте 1 года 9 месяцев и ее 11-летнего брата временно разместили в детском отделении Новомичуринской межрайонной больницы. Представителям опеки стало известно, что запой молодой женщины длился пять дней назад Все это время сын все ночевал у друзей, а домой забегал, чтобы покормить сестренку: разводил для нее водой сухое молоко. По его словам, такое в их семье впервые. Соседи, забившие тревогу, не могут это ни подтвердить, ни опровергнуть - семья поселилась здесь недавно.

– Учитывая, что семья у нас не на контроле и мы впервые имеем дело с таким поведением матери, мы ей дали сутки на «перевоспитание», – заявила инспектор по делам несовершеннолетних Пронского ОМВД Вера Дерягина.

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ИСТОЧНИК KP.RU