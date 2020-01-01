Новогоднее чудо: губернатор подарил на Новый год многодетной рязанке дом
Многодетная рязанка Екатерина Псурцева запросто решила жилищный вопрос, обратившись напрямую к губернатору Рязанской области Николаю Любимову через соцсеть «ВКонтакте». Она оставила на странице главы региона жалобу, в которой описала невыносимые жилищные условия, в которых ей приходится жить с пятью детьми.
— Когда мама умерла в 2017 году, я осталась жить с детьми и отчимом, — рассказывает женщина. — Он пожалел нас, и оставил у себя, пока не докопались органы опеки. В какой-то момент нашла страницу губернатора. Писала ночью, а утром уже меня нашли, вызвали и предложили помощь.
Губернатор осчастливил многодетную рязанскую семью.Источник видео: Правительство Рязанской области.
Как оказалось, после сообщения в соцсети Николай Любимов «взял вопрос под личный контроль». Чиновникам оперативно удалось реализовать деньги материнского капитала и подобрать многодетной маме подходящее жилье в Захаровском районе.
— Дом хороший, есть газ, вода… Желания под Новый год, конечно, исполняются, — сказала Екатерина.
Кстати, в новом доме семьи Псурцевых в скором времени ожидается пополнение – Екатерина беременна шестым ребенком.
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ИСТОЧНИК KP.RU