2020-01-01T15:48:40+03:00
Общество

Новогоднее чудо: губернатор подарил на Новый год многодетной рязанке дом

Екатерина Псурцева долгое время жила с пятью детьми в невыносимых условиях. Дело дошло до органов опеки. Детей хотели забрать [видео]
Яков РЫКОВ
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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Многодетная рязанка Екатерина Псурцева запросто решила жилищный вопрос, обратившись напрямую к губернатору Рязанской области Николаю Любимову через соцсеть «ВКонтакте». Она оставила на странице главы региона жалобу, в которой описала невыносимые жилищные условия, в которых ей приходится жить с пятью детьми.

— Когда мама умерла в 2017 году, я осталась жить с детьми и отчимом, — рассказывает женщина. — Он пожалел нас, и оставил у себя, пока не докопались органы опеки. В какой-то момент нашла страницу губернатора. Писала ночью, а утром уже меня нашли, вызвали и предложили помощь.

Губернатор осчастливил многодетную рязанскую семью.Источник видео: Правительство Рязанской области.

Как оказалось, после сообщения в соцсети Николай Любимов «взял вопрос под личный контроль». Чиновникам оперативно удалось реализовать деньги материнского капитала и подобрать многодетной маме подходящее жилье в Захаровском районе.

— Дом хороший, есть газ, вода… Желания под Новый год, конечно, исполняются, — сказала Екатерина.

Кстати, в новом доме семьи Псурцевых в скором времени ожидается пополнение – Екатерина беременна шестым ребенком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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