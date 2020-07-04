2020-07-04T18:31:44+03:00
Дом. Семья

На берег Ласковского озера под Рязанью нагрянул кабан

Он занимался своими кабаньими делами и на людей особого внимания не обращал [видео]
Антон КОНОВАЛОВ
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На берег Ласковского озера на глазах отдыхающих вышел кабан.На берег Ласковского озера на глазах отдыхающих вышел кабан.
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3 июля на озере Ласковском под Рязанью отдыхающие заметили кабана. Дикая свинья вышла к людям, решившим скоротать пятничный вечер на берегу водоема и, естественно, тут же попала в под камеры мобильных телефонов.

Практически никакого внимания на отдыхающих животное не обращало. Оно и к лучшему, ведь кабан – зверь далеко не самый безобидный.

Двумя днями ранее, напомним, жители Скопинского района пожаловались на нашествие кабанов. Они стали выходить к жилым домам, вероятно, в поисках еды.

Кабан на озере Ласковском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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