На берег Ласковского озера под Рязанью нагрянул кабан
3 июля на озере Ласковском под Рязанью отдыхающие заметили кабана. Дикая свинья вышла к людям, решившим скоротать пятничный вечер на берегу водоема и, естественно, тут же попала в под камеры мобильных телефонов.
Практически никакого внимания на отдыхающих животное не обращало. Оно и к лучшему, ведь кабан – зверь далеко не самый безобидный.
Двумя днями ранее, напомним, жители Скопинского района пожаловались на нашествие кабанов. Они стали выходить к жилым домам, вероятно, в поисках еды.
Кабан на озере Ласковском.
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ИСТОЧНИК KP.RU