Стадо кабанов снова сняли рязанцы

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:42:58+03:00

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Под Рязанью снова засняли на видео стадо кабанов. На этот раз животные появились на дороге возле деревни Ласково Рязанского района. Авторы выложили видео в социальные сети.

Напомним, что 17 мая на автомобильной дороге в сторону села Деулино, которое расположено неподалеку от Ласкова, сняли на видео стадо кабанов. Ролик на своей странице выложил рязанец Олег Медведев.

В обоих случаях взрослые особи вели себя спокойно, но операторы-любители предусмотрительно не покинули свои автомобили. Учитывая небольшое расстояние между местами съемки, можно предположить, что в объектив видеокамеры попали одни и те же животные.

Стадо кабанов возле Ласкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU