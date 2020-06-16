Стадо кабанов снова сняли рязанцы
Под Рязанью снова засняли на видео стадо кабанов. На этот раз животные появились на дороге возле деревни Ласково Рязанского района. Авторы выложили видео в социальные сети.
Напомним, что 17 мая на автомобильной дороге в сторону села Деулино, которое расположено неподалеку от Ласкова, сняли на видео стадо кабанов. Ролик на своей странице выложил рязанец Олег Медведев.
В обоих случаях взрослые особи вели себя спокойно, но операторы-любители предусмотрительно не покинули свои автомобили. Учитывая небольшое расстояние между местами съемки, можно предположить, что в объектив видеокамеры попали одни и те же животные.
Стадо кабанов возле Ласкова.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанцам разрешили отстрелить в лесах 20 кабанов
Власти региона опасаются распространения АЧС. Умертвить животных необходимо до 1 июля (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU