Рязанцам разрешили отстрелить в лесах 20 кабанов

13 Май 2020 2020-05-13T19:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанским охотникам разрешили отстрелять 20 кабанов. Соответствующее решение подписал и.о. министра природопользования Рязанской области Александр Акимов.

Как указано в документе, отстрелить можно кабанов любых полов и возрастов в срок до 1 июля 2020 года. Такие меры приняты из-за угрозы возникновения и распространения африканской чумы свиней.

Отстрелить 20 кабанов необходимо в следующих охотничьих угодьях Рыбновского, Рязанского, Сараевского, Ухоловского, Старожиловского и Захаровского районов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU