Рязанцам разрешили отстрелить в лесах 20 кабанов
Рязанским охотникам разрешили отстрелять 20 кабанов. Соответствующее решение подписал и.о. министра природопользования Рязанской области Александр Акимов.
Как указано в документе, отстрелить можно кабанов любых полов и возрастов в срок до 1 июля 2020 года. Такие меры приняты из-за угрозы возникновения и распространения африканской чумы свиней.
Отстрелить 20 кабанов необходимо в следующих охотничьих угодьях Рыбновского, Рязанского, Сараевского, Ухоловского, Старожиловского и Захаровского районов.
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ИСТОЧНИК KP.RU