17 Май 2020 2020-05-17T20:17:48+03:00

Огромное стадо кабанов попало на видео под Рязанью. Фото: Олег Медведев.

Животных засняли в двух километрах от Уржинского озера

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17 мая на автомобильной дороге в сторону села Деулино Рязанского района сняли на видео стадо кабанов. Видео на своей странице выложил рязанец Олег Медведев.

«Первые итоги самоизоляции. Дорога на Деулино, в двух километрах от Уржинского озера», - подписал ролик мужчина.

Судя по видео, дорогу перебегали не менее двух десятков особей – взрослые и поросята.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/779608" frameborder="0"></iframe> Стадо кабанов под Рязанью.Видео: Олег Медведев | https://vk.com/oamedvedev

Напомним, ранее региональное минприроды разрешило рязанским охотникам отстрелять 20 кабанов любых полов и возрастов в срок до 1 июля 2020 года. Отстрел разарешен, в том числе – в Рязанском районе. Такие меры приняты из-за угрозы возникновения и распространения африканской чумы свиней (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU