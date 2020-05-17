Огромное стадо кабанов попало на видео под Рязанью
17 мая на автомобильной дороге в сторону села Деулино Рязанского района сняли на видео стадо кабанов. Видео на своей странице выложил рязанец Олег Медведев.
«Первые итоги самоизоляции. Дорога на Деулино, в двух километрах от Уржинского озера», - подписал ролик мужчина.
Судя по видео, дорогу перебегали не менее двух десятков особей – взрослые и поросята.
Стадо кабанов под Рязанью.Видео: Олег Медведев | https://vk.com/oamedvedev
Напомним, ранее региональное минприроды разрешило рязанским охотникам отстрелять 20 кабанов любых полов и возрастов в срок до 1 июля 2020 года. Отстрел разарешен, в том числе – в Рязанском районе. Такие меры приняты из-за угрозы возникновения и распространения африканской чумы свиней (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU