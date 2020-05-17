2020-05-17T20:17:48+03:00
Общество

Огромное стадо кабанов попало на видео под Рязанью

Животных засняли в двух километрах от Уржинского озера
Поделиться:
Огромное стадо кабанов попало на видео под Рязанью. Фото: Олег Медведев.Огромное стадо кабанов попало на видео под Рязанью. Фото: Олег Медведев.
Изменить размер текста:

17 мая на автомобильной дороге в сторону села Деулино Рязанского района сняли на видео стадо кабанов. Видео на своей странице выложил рязанец Олег Медведев.

«Первые итоги самоизоляции. Дорога на Деулино, в двух километрах от Уржинского озера», - подписал ролик мужчина.

Судя по видео, дорогу перебегали не менее двух десятков особей – взрослые и поросята.

Стадо кабанов под Рязанью.Видео: Олег Медведев | https://vk.com/oamedvedev

Напомним, ранее региональное минприроды разрешило рязанским охотникам отстрелять 20 кабанов любых полов и возрастов в срок до 1 июля 2020 года. Отстрел разарешен, в том числе – в Рязанском районе. Такие меры приняты из-за угрозы возникновения и распространения африканской чумы свиней (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огромное стадо кабанов попало на видео под Рязанью
Свежая статистика по зараженным коронавирусом районах Рязани
С 18 мая на 12 дней изменится расписание рязанских электричек
Под Рязанью в сарае у своего дома покончил с жизнью 52-летний мужчина
Коронавирус в Рязани на 17 мая: количество зараженных детей выросло до 241
Под Рязанью иномарка на скорости влетела в стену гаража. Два человека погибли
В Рязани 17 мая выявили еще 86 случаев заражения коронавирусом. Всего – 2300
Коронавирус в Рязани и области, 17 мая 08.30: под наблюдением находятся 2647 человек
Рязанские врачи могут пожаловаться на неполучение «путинских выплат» через «Госуслуги»
Мэрия обновила статистику по зараженным коронавирусом районам Рязани
Под Рязанью подняли утопленника, которого искали две недели
В рязанских больницах 231 пациент с коронавирусом, 21 из них в тяжелом состоянии
Около 400 нарушений: полиция выложила видео массовых рейдов в Рязани
«Выплаты, действительно, разные». Министр Прилуцкий объяснил, почему не все медики получают одинаково
Прокуратура проверит минздрав по факту жалоб медработников, не получивших «путинских» выплат
Рязанская мэрия опубликовала график отключений горячей воды в мае
В Рязани презентуют новый автомобиль Skoda Rapid
В дачном домике в Кораблинском районе обнаружили повешенного рязанца
СК проводит проверку по невыплатам денег сотрудникам рязанской скорой помощи, задействованным в борьбе с COVID-19
Уже 230 детей в Рязанской области заразились коронавирусной инфекцией
В Рязанской области за сутки выявили 91 заболевшего COVID-19, еще 86 тестов на подтверждении
В Рязани скончались две женщины с подтвержденным COVID-19
В Рязани умер пожилой мужчина с коронавирусом
В Рязань завезут тесты на антитела к коронавирусу
Более полумиллиона человек зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Министр Прилуцкий рассказал, как в Рязани потратили «путинские» выплаты медработникам
В Рязани презентуют новый автомобиль Skoda Rapid
Магазин джинсовой одежды в ТРЦ «Виктория Плаза» вновь закрыли