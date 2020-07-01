2020-07-01T14:13:19+03:00
Общество

Дикие кабаны атаковали рязанскую деревню в поисках еды

Местные жители боятся выходить из дома в лес, приезжать на дачи
Яков РЫКОВ
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Дикие кабаны атаковали рязанскую деревню в поисках еды. Фото: ГТРК "Ока".Дикие кабаны атаковали рязанскую деревню в поисках еды. Фото: ГТРК "Ока".
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В Скопинском районе кабаны атакуют деревню Ивановка. Животных сначала заметили на местном погосте, а потом возле дач и частных домов, сообщает ГТРК «Ока».

— По дачам ходят, вскрывают. Люди уже не могут ни на дачи пройти, никуда, — рассказывает жительница Скопина Наталья Купцова. — Ну, ладно дачи, это не так страшно, но, когда они уже начали появляться около домов — это, конечно, вообще что-то с чем-то. Мы уже боимся, допустим, сходить в лес. Мы гуляли всегда по лесу, у нас очень многие там гуляют, там родник — мы ходим туда за водой, я теперь боюсь.

По словам специалистов, кабаны выходят, скорее всего, на поиски еды. Это растительноядное животное, но достаточно агрессивное.

— Главное, вести себя осторожно и ни в коем случае не приближаться на близкое расстояние, — советует старший научный сотрудник Окского государственного природного биосферного заповедника Надежда Панкова. — Животных легко напугать, похлопав в ладоши или можно размахивать руками, кричать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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