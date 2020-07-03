2020-07-03T16:54:20+03:00
Общество

В центре Рязани на неделю перекроют часть улицы Введенской

На участке напротив областной прокуратуры намечены ремонтно-строительные работы
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4 июля с 9.00 в Рязани прекратят движение по улице Введенской напротив областной прокуратуры. Это связано с ремонтно-строительными работами, сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется, что участок у дома №81 будет перекрыт на протяжении недели – до конца суток 12 июля. Власти областного центра просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, на перекрестке улиц Горького и Введенской в Рязани строят новое административное здание областных прокуратур за 120 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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