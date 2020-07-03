В центре Рязани на неделю перекроют часть улицы Введенской
На участке напротив областной прокуратуры намечены ремонтно-строительные работы
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4 июля с 9.00 в Рязани прекратят движение по улице Введенской напротив областной прокуратуры. Это связано с ремонтно-строительными работами, сообщает пресс-служба городской администрации.
Планируется, что участок у дома №81 будет перекрыт на протяжении недели – до конца суток 12 июля. Власти областного центра просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
Напомним, на перекрестке улиц Горького и Введенской в Рязани строят новое административное здание областных прокуратур за 120 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU