2019-11-05T19:42:33+03:00
Общество

Для прокуратуры в центре Рязани построят еще одно здание

Оно обойдется федеральному бюджету в 120 миллионов рублей и будет соединено с существующим
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Архитектура здания для центра Рязани довольно спорная.Архитектура здания для центра Рязани довольно спорная.
Изменить размер текста:

На перекрестке улиц Горького и Введенской в Рязани возведут административное здание областных прокуратур. Строительство будет оплачиваться из федерального бюджета и обойдется в сумму около 120 миллионов рублей.

Прием заявок на электронный аукцион, опубликованный на сайте госзакупок, завершился 5 ноября. Сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года.

Согласно проектной документации, новое трехэтажное здание будет соседствовать с существующим (Введенская, 81) и соединяться с ним надземным переходом. Отделать его хотят в коричнево-бежевых тонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24