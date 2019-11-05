Для прокуратуры в центре Рязани построят еще одно здание

5 Нояб. 19:42 2019-11-05T19:42:33+03:00

Оно обойдется федеральному бюджету в 120 миллионов рублей и будет соединено с существующим

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На перекрестке улиц Горького и Введенской в Рязани возведут административное здание областных прокуратур. Строительство будет оплачиваться из федерального бюджета и обойдется в сумму около 120 миллионов рублей.

Прием заявок на электронный аукцион, опубликованный на сайте госзакупок, завершился 5 ноября. Сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года.

Согласно проектной документации, новое трехэтажное здание будет соседствовать с существующим (Введенская, 81) и соединяться с ним надземным переходом. Отделать его хотят в коричнево-бежевых тонах.

ИСТОЧНИК KP.RU