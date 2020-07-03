Актриса Ирина Пегова собрала ведро земляники в рязанских лесах
Известная актриса театра и кино Ирина Пегова собрала в Рязанской области целое ведро лесной земляники. На богатое ягодами место актриса наткнулась недалеко от села Мердушь Ермишинского района.
— Как вам такое мероприятие? Земляника! Любимые ягоды! Земляничные поляны, наполненные райским ароматом и тучами комаров! И я заряжаюсь на целый год! — написала актриса в Instagram.
По словам Ирины, чтобы собрать такое богатство, ей понадобилось 2,5 часа. Практически вся земляника уйдет у нее на заморозку.
ДОСЬЕ «КП»
Ирина Пегова родилась 18 июня 1978 года в городе Выкса.
В 2001 году, сразу после окончания ГИТИСа, была принята в труппу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».
В 2003 году сыграла первую главную роль в кино в фильме Алексея Учителя «Прогулка».
С 2006 года — актриса Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.
В 2015 году в паре с Андреем Козловским стала победительницей развлекательного телешоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия».
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