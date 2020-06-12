2020-06-12T10:03:52+03:00
Звезды

«Главврач готов был найти в моем теле COVID-19 и немедленно с ним сразиться». Любовь Толкалина рассказала, как обследовалась в Ермишинской больнице

Звездная актриса приехала отдохнуть на свою малую родину в село Савватьма, но заболела ангиной
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«Главврач готов был найти в моем теле COVID-19 и немедленно с ним сразиться». Любовь Толкалина рассказала, как обследовалась в Ермишинской больнице.«Главврач готов был найти в моем теле COVID-19 и немедленно с ним сразиться». Любовь Толкалина рассказала, как обследовалась в Ермишинской больнице.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Актриса Любовь Толкалина заболела, приехав на свою малую родину в село Савватьма Ермишинского района. Об этом она написала в своем Instagram.

«Честно? Я даже ждала, когда заболею. У меня 38 с небольшими подвижками. Я не могу говорить и не могу ничего проглотить. В детстве у меня не было болезней. Я не помню, чтобы я лежала и все вокруг меня ходили. Не помню таблеток, врачей, уколов... Из всех болезней у меня были только прыщи. Они доставляли массу страданий, душевных. Из-за них - я навсегда застенчивая», — написала Толкалина и рассказала в районной больнице ее обследовали на коронавирус.

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Любовь Толкалина приехала в родное село в Рязанской области и заболела
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- В пруду купалась? - спросил меня главный врач Ермишинской больницы, похожий на космонавта и одновременно на привидение. Красивый, в костюме и в маске, смелый, готовый в моем теле найти COVID-19 и немедленно с ним сразиться. - Да, - положительно кивнула я.

- И холодное, наверное, пила?

- Сидела в мокром купальнике, потом ела много мороженого и ездила разгоряченная в одной машине с кондиционером и с человеком из Нижнего Новгорода. А там еще плохо. Область закрыта. Новые вспышки, - написала я на листе бумаги неразборчивым почерком... Говорить не могу. - Открываем рот, высовываем язык, говорим «Ааа»... Все понятно. Это не COVID. Не расстраивайтесь. Температуру стрельнем?

И он приложил ко лбу новомодный аппаратик (от этих пистолетов в лоб мне, честно скажу, не по себе).

- Пьем антибиотики, в воду больше не лезем, мороженое временно отменяем, Любовь Николаевна.

В заключение рассказа Любовь Толкалина предупредила своих подписчиков, что после снятия ограничений стоит быть в разы бдительнее.

Отметим, что по состоянию на 11 июня в Ермишинском районе коронавирусом заболели 12 человек, из них в родном селе Любови Толкалиной – Савватьме – два человека. В поселке Ермишь заразились 14 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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