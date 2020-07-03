3 Июль 2020 2020-07-03T12:25:10+03:00

Если раньше ведомство не исключало возможности открытия дежурных групп, то теперь призывает ждать снятия ограничений

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Роспортебнадзор вновь высказался против открытия детсадов в Рязанской области. На официальной странице губернатора Николая Любимова управление ответило на одно из обращений. Исходя из ответа, ведомство видит риски появления групповых очагов заболевания коронавирусной инфекцией в организованных коллективах среди детей.

«Это может ухудшить эпидемиологическую обстановку, и придется возобновлять снятые ранее ограничения. Нам бы этого не хотелось», - написал представитель ведомства.

Тем не менее, Роспотребнадзор поспешил обнадежить, что «наметился позитивный прогноз».

«Мы надеемся, что рекомендованные показатели будут достигнуты в ближайшее время и начнется третий этап», - добавил уполномоченный сотрудник.

Именно на третьем этапе снятия ограничений запланировано открытие дошкольных образовательных учреждений. Притом ранее Роспотребнадзор не исключал возможности организации хотя бы дежурных групп до достижения нужных показателей. Прежде всего, речь идет о коэффициенте распространения заболевания 0,5.«Яндекс» подсчитал, что в Рязанской области он по состоянию на 3 июня равен 0,95.

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ИСТОЧНИК KP.RU