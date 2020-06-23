Против дежурных групп в рязанских детсадах выступил Роспотребнадзор
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ответило на один из многочисленных вопросов об открытии дежурных групп в детских садах. Многие предприятия и организации работают, родители не могут оставаться дома, но даже частичного запуска дошкольных учреждений не произошло (хотя его анонсировали).
- Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не рекомендовано открытие детских садов на втором этапе возобновления деятельности. Все образовательные организации возобновят деятельность на третьем этапе, - ответили в ведомстве.
Регион, напомним, находится именно на втором этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а третий начнется только тогда, когда показатели заболеваемости снизятся до очередных пороговых значений.
Роспотребнадзор объяснил свою позицию стремлением «не допустить негативного сценария после открытия детских садов» и уберечь малышей от инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU