2020-06-16T10:33:41+03:00
Общество

Рязанский Роспотребнадзор рассказал о планах открытия детских садов

Похоже, пока будут работать только дежурные группы
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В понедельник, 15 июня, на официальной страничке губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте» представители регионального Роспотребнадзора высказались об открытии детских садов.

- Возобновление работы всех образовательных учреждений в полном объеме планируется на третьем этапе снятия ограничений.

Также в ведомстве отметили, что приоритет – это здоровье детей. Поэтому прежде чем принять решение, просчитываются и сводятся к минимуму все риски. Допустить негативного развития ситуации после открытия детских садов никто не хочет.

- В обычном режиме работа учреждений станет возможной на третьем этапе. Пока прорабатывается возможность открытия дежурных групп с учетом необходимых профилактических мероприятий по COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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