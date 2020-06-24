Региональный минтранс прокомментировал строительство продолжения Северного обхода Рязани
На официальной страничке губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте» представители министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области прокомментировали строительство продолжения Северного обхода.
- Продолжение строительства Северного обхода, это важный и долгожданный инфраструктурный проект. Однако пока не выделено финансирование, преждевременно говорить об очередности этапов, - сообщили в ведомстве.
Отметим, что в 2018 году на Петербургском экономическом форуме Правительство Рязанской области подписало соглашение с группой ВИС о строительстве 2-го (западного) и 3-го (восточного) этапов Северного обхода в 2021-2025 годах, но пока нет средств даже на составление проектной документации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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