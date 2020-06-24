2020-06-24T12:39:37+03:00
Победа

Рязанские десантники промаршировали по Красной площади перед лидерами десяти государств

В Москве завершился Парад в ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
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Кадр телетрансляции.Кадр телетрансляции.
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24 июня 2020 года спустя ровно 75 лет после первого (исторического) Парада Победы на Красной площади в Москве по брусчатке в торжественном марше прошли колонны военнослужащих, проехала военная техника. Состоялся Парад Победы в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

В торжествах приняли участие курсанты Рязанского десантного училища, промаршировавшие перед лидерами десяти государств, под мелодию песни «Нам нужна одна победа».

Голос телеведущего объявил:

- На Красной площади военнослужащие воздушно-десантных войск. Открывают прохождение курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова под руководством начальника училища генерал-майора Алексея Рагозина. В разные годы более 50 000 выпускников своим героизмом и мужеством ковали славу воздушно-десантных войск. 135 из них стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.

Напомним, что в Рязань десантники вернуться в 18.00 – состоится их торжественная встреча, после чего они проследуют по главным улицам города в парадном строю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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